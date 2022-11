"Academicienii" de la CSM Phoenix s-au intors cu doua victorii de la Bucuresti

Faza a 2-a a Campionatului National de baschet Under 14 a debutat in weekend cu partidele din cadrul primului turneu. CSM Phoenix Galati a fost repartizata in grupa B si a jucat in Capitala in sala Colegiului Iulia Hasdeu. Academicienii galateni condusi de antrenoarea Cristina Nini au fost la inaltime reusind sa castige doua din cele trei meciuri pe care le-au sustinut. Rezultatele inregistrate: 32-51 cu Dinamo CSS 6 Bucuresti, 62-13 cu LPS Bihorul ... citeste toata stirea