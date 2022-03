"Academicienii" galateni de la Phoenix au cucerit Cetatea Baniei

In weekend s-au disputat noi turnee in Campionatul National de baschet la categoria Under 16. Baietii de la Danubius Academia Phoenix Galati s-au deplasat la Craiova."Academicienii" pregatiti de Dalibor Dixon Destanovic au trecut repede peste dezamagirea ratarii calificarii in Top 16, s-au mobilizat si au obtinut victorii pe linie: 81-49 cu CN Aurel Vlaicu 1 Bucuresti, 84-54 cu CSS Craiova si 10-0 cu CSM VSKS Odorheiu Secuiesc, formatie ce a declarat forfait.Lotul ... citeste toata stirea