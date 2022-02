"Academicienii" Under 13 de la CSM Phoenix s-au calificat la turneul semifinal

Campionatul National de baschet Under 13 a programat weekendul trecut jocurile din turneul 4 din faza a doua. Galatiul a fost reprezentat cu succes de echipa masculina CSM Academia Phoenix care a obtinut trei victorii in turneul de la Focsani: 47-31 cu ABC Laguna Alb Bucuresti, 40-36 cu CSM 2007 Focsani, 53-34 cu Axiopolis Cernavoda. "Am facut un turneu bun, am jucat un baschet frumos. Ma bucur ca au aparut si rezultatele dupa un an de pauza. Urmeaza o perioada de pregatire mai intensa pentru ... citeste toata stirea