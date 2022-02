ACS Lucian Bute a castigat derbiul cu CSM la junioare 2. Olimpica Ana Maria Gavrila a fost convocata din nou la Nationala de cadete a Romaniei

Final de saptamana incendiar la sala Siderurgistul. Duminica a fost programul derbiul primelor doua clasate in seria B la junioare 2, CSM Galati, antrenor Sanda Asandei si ACS Lucian Bute, antrenori Daniela Goldic si Nicoleta Vlad. Dupa ce in tur, partida s-a terminat la egalitate, dupa ce fiecare a castigat cate o repriza. Chiar daca ambele formatii galatene sunt deja calificate pentru Grupa Valoare, miza a fost primul loc in grupa geografica si presiunea a fost mare. Arbitrii Ursu - Tulcea si ... citeste toata stirea