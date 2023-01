ACS Lucian Bute a castigat finala mica cu concitadina CSM Galati la Transilvania Winter Cup. Premii speciale pentru galatencele Adnana Ancerencu si Diana Musat

Finala galateana la cea de-a 8-a editie a Transilvania Winter Cup, turneu amical programat in perioada 13-15 ianuarie la Brasov cu 12 echipe de handbal junioare 3 la start. ACS Lucian Bute - antrenor Dana Goldic a invins in finala mica concitadina CSM Galati, antrenor Viorel Alexandru, scor 23-22 si a cucerit medaliile de bronz. De remarcat ca ambele reprezentante ale Galati au pierdut in semifinale dupa executarea loviturilor de la 7 metri. "Olimpica" Adnana Ancerencu a fost desemnata cel mai ... citeste toata stirea