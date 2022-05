ACS Lucian Bute are trei echipe calificate la turneul final. Junioarele 3 joaca primele la Braila cu medaliile pe masa

Campionatul National de handbal rezervat junioarelor 3, fete nascute 2007-2008, programeaza, in perioada 25-29 mai, in sala Polivalenta Danubius din Braila, turneul final Valoare. Galatiul nu putea sa lipseasca de la masa bogatilor unde va fi reprezentat de ACS Lucian Bute. Olimpicele, care sunt antrenate de Dana Goldic, Cristi Preda si Florentin Stali, au fost repartizate in grupa B, una foarte dificila unde vor juca dupa programul: CSM Corona Brasov - 25 mai, ora 12.00; AHCS Citu Timisoara - ... citeste toata stirea