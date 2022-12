ACS Lucian Bute Galati a pierdut dramatic finala cu Corona de la Galfest

ACS Lucian Bute Galati in parteneriat cu HC Dunarea Braila a organizat in perioada 16-18 decembrie in sala Polivalenta din orasul vecin cea de-a cincea editie a Galfest, un turneu international amical de handbal rezervat junioarelor 2. Chiar daca forfaitul din ultima clipa a celor de la Iuventa Michalovice-Slovacia, din cauza infectarii cu Covid-19 a dat programul peste cap, competitia a fost o reusita din toate punctele de vedere. Medaliile s-au decis duminica in ultima reuniune dupa doua ... citeste toata stirea