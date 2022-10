ACS Smart Galati, la un punct de o medalie in Superliga

La Oradea au avut loc partidele din cadrul Superligii de sah. Galatiul a fost reprezentat la masa bogatilor de ACS Smart, care a reusit o performanta foarte buna in conditiile in care din motive financiare nu a putut alinia cea mai buna garnitura, locul 4 in clasamentul final cu 11 puncte, la unul singur de podium. Echipa galateana a inregistrat rezultatele: 3,5-2,5 cu Poli Iasi-CSM Iasi 2020, 3-3 cu Clubul de Sah al Municipiului Baia Mare, 2,5-3,5 cu Sah Club Vados Arad, 4,5-1,5 cu ... citeste toata stirea