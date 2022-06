ACS Triumf Dojo a cucerit sase medalii de aur la Tulcea

Pe 4 iunie a avut loc in comuna Greci, din judetul Tulcea, cea de-a VIII-a editie a Danube Delta Cup, a cincea competitie organizata de FRKK in aceasta prima jumatate de an. Au participat 320 sportivi din 25 de cluburi din Romania, Republica Moldova, Bulgaria si Ucraina. Felicitari tuturor sportivilor, antrenorilor, arbitrilor, parintilor, organizatorilor.A.C.S. Triumf Dojo Galati a participat cu un lot de 24 sportivi, care au obtinut rezultatele: 6 ... citeste toata stirea