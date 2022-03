AFC Universitatea Galati joaca in "Misiune imposibila"

Liga 1 la fotbal feminin se reia la sfarsitul saptamanii cand sunt programate partidele primei etape din play-off si play-out. Singura reprezentanta din Moldova, FC Universitatea Galati, care se afla in fata celui mai greu sezon din istoria clubului va evolua in play-out si va incerca sa se salveze de la retrogradare. "Panterele negre" s-au pregatit in conditii vitrege, au sustinut doua amicale: 2-2 cu Vulpitele Galbene Roman si 2-1 cu Zimbrul Tulcea si vor sustine primul joc oficial din acest ... citeste toata stirea