AJF Galati a castigat pentru a cincea oara Cupa Prieteniei

Asociatia Judeteana de Fotbal Brasov a organizat la Cheile Gradistei cea de-a XIX-a editie a Cupei Prietenia, un turneu de minifotbal la care au participat 10 reprezentante ale asociatiilor judetene din intreaga tara. AJF Galati a reinnodat traditia si dupa un parcurs foarte bun a reusit sa castige competitia. Rezultatele inregistrate de echipa galateana: 3-0 cu Braila, 3-1 cu Teleorman, 8-1 cu Hunedoara, 6-4 cu Calarasi, in grupa, 8-0 cu Dolj, in sferturi, 2-0 cu Teleorman, in semifinale, si