Al treilea transfer oficializat la Otelul

Jucatorul Robert Gabriel Baceanu reprezinta cea de-a treia achizitie din aceasta vara la SC Otelul. Baceanu, 18 ani, 185 cm, vine sub forma de imprumut de la Academia Gheorghe Hagi si poate evolua pe postul de atacant sau de extrema dreapta, fiind eligibil ca junior Under 19, conform cerintelor Ligii 2. Este dublu Campion al Romaniei Under 17 si Under 19 cu Viitorul, fiind remarcat ca un adevarat golgheter, el marcand, pe cand evolua la Viitorul U17, 19 goluri in 23 de meciuri.Pana acum au mai ... citeste toata stirea