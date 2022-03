Alexandru Rata, jucator CSM Arcada: "Noi jucam mereu numai la victorie, asa vom face si la Dinamo, vrem sa iesim cat mai repede campioni"

Divizia A1 la volei masculin programeaza in weekend partidele celei de-a treia etape din play-off. Soarta titlului de campioana se poate decide vineri seara la finalul partidei Dinamo Bucuresti - CSM Arcada Galati, programata de la ora 16.00 si care va fi transmisa pe TVR 3. Formatia galateana pregatita de Sergiu Stancu are nevoie de doua seturi pentru a aduce in vitrina clubului cel de-al patrulea titlu consecutiv. Dupa superba victorie cu Steaua, CSM Arcada a ramas concentrata si motivata sa ... citeste toata stirea