Americanul Darrion Strong More va juca la CSM Galati

CSM Galati are intentii serioase pentru sezonul 2022-2023 din Liga Nationala de Baschet Masculin si Cupa Romaniei. Conducerea administativa impreuna cu cea tehnica au facut eforturi mari si au reusit sa obtina semnatura americanului Darrion Strong More, 28 ani, 185 cm, 84 kg, guard.Strong a jucat in cariera sa pana acum in NCAA, Slovacia, Bosnia Hertegovina si nu va fi la prima experienta in Romania. Jucatorul de peste Ocean a evoluat in sezonul ... citeste toata stirea