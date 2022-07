Ana Maria Gavrila, jucatoare Romania cadete: "A fost un turneu puternic, am muncit si am reusit sa ne clasam pe locul secund si sa obtinem calificarea pentru FOTE"

17 echipe nationale Under 16 au participat in perioada 4-8 iulie la "European Open Goteborg". Cele patru grupe initiale au fost: Romania, Franta, Slovenia, Estonia, Letonia - grupa A; Muntenegru, Suedia, Olanda, Insulele Feroe - grupa B; Norvegia, Portugalia, Islanda, Polonia - grupa C; Elvetia, Cehia, Spania, Finlanda - grupa D.Tricolorele, antrenate de Marius Danulet, Mihaela Ciobotaru, Eugen Ciulei si cu Ana Maria Gavrila, jucatoare legitimata la ACS Lucian Bute Galati unde este antrenata ... citeste toata stirea