Andreea Sandu si Alexandra Prodan au semnat cu CSM Galati

Galatiul revine in elita handbalului feminin din Romania dupa cativa ani de absenta. CSM Galati va evolua din sezonul 2022-2023 in Liga Florilor MOL, unul dintre cele mai puternice campionate din Europa. Echipa galateana antrenata de Valeriu Costea se va baza pe un proiect 100% romanesc. Lotul de jucatoare va fi in proportie de 90-95% cel din sezonul trecut.Au fost perfectate doua transferuri. Andreea Sandu (foto 1 a '), de la HC Dunarea Braila, 20 ani, 172 cm, care poate evolua pe orice post ... citeste toata stirea