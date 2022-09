Argint european pentru galateanca din Beresti, Lorena Constantin

In perioada 3-4 septembrie s-a desfasurat la Hazewinkel -Belgia Campionatul European de canotaj Under 23 tineret. Romania a fost prezenta cu 12 echipaje alcatuite din 38 de sportivi. Printre tricolori s-a aflat si galateanca Lorena Constantin, aflata la ultimul concurs la categoria tineret, care alaturi de colegele din echipajul de 4+1 au reusit sa devina vicecampioane europene."La Europenele din Belgia am participat in proba de 4+1 alaturi de Iuliana Timoc, Larisa Bogdan, Amalia Bucu si ... citeste toata stirea