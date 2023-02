Asalt spre titlu! United vrea prima victorie din acest an si sa revina in fotoliul de lider

Liga 1 la futsal continua cu partidele celei de-a doua etape din turul suplimentar. Campioana Romaniei en-titre, United Galati va debuta joi, 2 februarie, la sala Polivalenta Dunarea, de la ora 17.00, impotriva celor de la FK Odorheiul Secuiesc. Tigrii lui Florin Ignat se afla in fata unui meci dificil, cu un adversar dificil, dar cu sprijinul publicului spera sa obtina prima victorie in fata harghitenilor. "Este primul meci la Galati din acest an, imi doresc sa fim in efectiv complet si sa ... citeste toata stirea