Atacantul suedez Valmir Berisha sub comanda lui Dorinel Munteanu

Managerul tehnic Dorinel Munteanu isi definitiveaza in aceste zile lotul pentru cantonamentul din Poiana Brasov si Liga a 2-a. SC Otelul Galati a ajuns la un acord cu atacantul suedez Valmir Berisha, cel care a jucat in sezonul recent incheiat pentru formatia Sliema Wanderers, in prima liga a Maltei.Berisha, 26 ani, a mai jucat in Romania, in Liga 1, pentru Chindia Targoviste, din iarna lui 2020 pana in vara lui 2021. In cele 49 de meciuri in tricoul celor de la Chindia, Valmir a marcat 5 ... citeste toata stirea