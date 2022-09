Atletico Galati a jucat finala la turneul international "Bubu Junior Cup 2022"

Proiectul Atletico demarat in urma cu putin timp a inceput sa-si arate deja roadele. La Bacau s-a desfasurat in weekend "Bubu Junior Cup 2022" unde Atletico Galati a inscris doua echipe: grupa 2012 si grupa 2015.Micii fotbalisti galateni de 10 ani au avut o evolutie foarte buna, reusind sa se claseze pe locul 2 dupa ce au inregistrat rezultatele: 3-3 cu Stars Bacau, 7-1 cu Bubu Bacau, 7-1 cu Vulpitele Galbene Roman, locul 1 in grupa si 1-5 cu Joy Bacau in finala mare. Lotul de jucatori: Eric ... citeste toata stirea