Aur, argint, bronz si un loc 8 pentru sportivii galateni antrenati de Sempai Viorel Mihai la "Bucharest Challenge Cup"

Sub egida Federatiei Romane de Karate Kyokushin si in organizarea Clubului Sportiv Budo Gym Bucuresti condus de Shihan Gruia Docan, pe 22 octombrie, in Bucuresti, Sala de sport Apollo a devenit neincapatoare pentru participantii la cea de-a IX-a editie a competitiei internationale "Bucharest Challenge Cup", probele Kata si Kumite pentru toate categoriile de varsta, competitie care a strans la start 605 de sportivi de la 47 de cluburi din sapte tari: Bulgaria, Spania, Belgia, Republica Moldova, ... citeste toata stirea