Aur, argint si bronz la Nationale pentru galatenii de la CSU si Siderurgistul

In perioada 25-27 noiembrie Federatia Romana de Badminton in colaborare cu CSU UV Timisoara a organizat la Timisoara, Campionatul National Cadeti Under 15 si Campionatul National Seniori. La competitii au participat si sportivii galateni de la CSU si Siderurgistul Galati care au obtinut rezultate importante, recompensate cu medalii, cupe si diplome de catre organizatori. Din delegatia galateana a iesit in evidenta Daria Irina Gherasim. Medaliata cu aur de la Campionatele Europene Cadeti U15 din ... citeste toata stirea