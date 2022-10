Aur si bronz pentru galateanca Veronica Alexandra Corodi la Romanian International Cup

Performanta frumoasa pentru Veronica Alexandra Corodi la competitia internationala Romanian International Cup desfasurata in weekendul trecut la Sibiu. Sub egida Federatiei Romane de Karate Kyokushin-IKO-2 si in organizarea Clubului Sportiv Rokan Sibiu condus de Sensei Dan Tiuca, in weekendul ce a trecut, la Sibiu, a avut loc competitia internationala "Romanian International Cup" probele Kata si Kumite pentru copii Under 12, Under 14, Under 16, juniori Under 18, Tineret Under 21 si Masters +40, ... citeste toata stirea