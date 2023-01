Australian Open: Rafael Nadal, eliminat in 3 seturi de locul 65 ATP

Rafael Nadal (2 ATP, 36 de ani) a fost eliminat, astazi, in turul 2 la Australian Open 2023. Acesta a fost invins de americanul Mackenzie McDonald (65 ATP, 27 de ani), scor 4-6, 4-6, 5-7.Campion in 2022 si favoritul numarul 1, dupa retragerea lui Carlos Alcaraz, Rafael Nadal a pierdut fara drept de apel in fata lui Mackenzie McDonald, la capatul unui meci de 2 ore si 26 de minute, relateaza gsp.ro.McDonald a inceput tare meciul. A facut break in primul game si a mai reusit unul la 3-1. ... citeste toata stirea