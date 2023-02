Baschetbalistii de la CSM Galati au inceput cu victorie faza a doua din Liga Nationala

In weekend a debutat faza a doua din Liga Nationala Mozzart Bet la baschet masculin. Dupa ce au ratat dramatic calificarea in play-off-ul 1-10, baschetbalistii de la CSM Galati au depasit momentul dificil, au strans randurile si au revenit pe parchet pentru confruntarea cu CSM Tg.Jiu din grupa locurilor 11-18. Partida a avut doua reprize diametral opuse. Baietii lui Florin Nini au jucat foarte bine in prima jumatate cand s-au desprins la 25 de puncte pe tabela de marcaj, dar au tremurat pe ... citeste toata stirea