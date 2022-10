Baschetbalistii de la CSM Galati au invins la Constanta in over-time

Liga Nationala de Baschet Masculin Mozzart Bet a programat in weekend partidele celei de-a treia etape din cele doua Conferinte. In cadrul Conferintei B, CSM Galati s-a deplasat la Constanta unde a intalnit pe CSM ABC Athletic, echipa aflata abia la primul meci din acest sezon.Baietii pregatiti de Florin Nini au intrat foarte concentrati si motivati pe teren, au controlat primul sfert pe care si l-au adjudecat cu 28-20. Constantenii au replicat prompt, au fost precisi in sfertul doi si au ... citeste toata stirea