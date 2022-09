Baschetbalistii de la CSM Galati au pierdut cu Dinamo in overtime

Liga Nationala de Baschet Masculin a debutat miercuri cand au fost programate majoritatea partidelor din prima runda a sezonului 2022-2023. CSM Galati a jucat la Bucuresti cu Dinamo in conferinta B a campionatului intern. Chiar daca au avut in fata un adversabil redutabil cu pretentii justificate la titlul de campioana in acest sezon, baietii pregatiti de Florin Nini si-au vandut scump pielea, au avut o prestatie solida, fiind foarte aproape sa produca o mare surpriza.Echipa galateana a avut ... citeste toata stirea