Baschetbalistii de la CSM Galati au spart gheata la Focsani

Liga Nationala de Baschet Masculin a programat in weekend partidele celei de-a 15-a etape. CSM Galati a jucat in deplasare cu CSM 2007 Focsani. Asa cum se anticipa a fost un duel interesant, echilibrat, avantajul pe tabela de marcaj a alternat.Echipa galateana condusa de Florin Nini a intrat foarte motivata si si-a adjudecat primul sfert dar focsanenii nu s-au pierdut cu firea, au revenit si au intors scorul, reusind sa intre in avantaj la vestiare, scor: 38-35. Pauza mare a fost un sfetnic ... citeste toata stirea