Baschetbalistii de la CSM Galati au spart ghinionul

Liga Nationala de Baschet Masculin a programat in weekend partidele din cea de-a 28-a etapa. CSM Galati a intalnit sambata seara in sala Polivalenta Dunarea pe CSM VSKC Miercurea Ciuc, lanterna campionatului, o formatie care insa a furnizat cateva surprize. Dupa ce au pierdut in prelungiri ultimele trei meciuri cu CSU Sibiu, BC OHMA Timisoara si Rapid Bucurest, baschetbalistii pregatiti de Florin Nini au reusit sa sparga ghinionul, au jucat bine si eficient si au obtinut o victorie clara, a ... citeste toata stirea