Baschetbalistii de la CSM Galati, esec in fieful lui Dinamo

Liga Nationala de Baschet Masculin a programat in weekend partidele celei de-a 22-a etape. CSM Galati s-a deplasat in Capitala pentru confruntarea cu Dinamo. Trupa lui Florin Nini a jucat slab in prima repriza, dinamovistii au profitat si au condus cu 13 puncte, scor: 44-31. Sfertul trei a consemnat un reviriment pentru echipa noastra care a reusit sa se apropie amenintator la doua posesii, dar Dinamo a apasat acceleratia si a castigat. Rezultat final: Dinamo Bucuresti - CSM Galati 75-58 (23-13, ... citeste toata stirea