Baschetbalistii de la CSM Galati la final de sezon

CSM Galati a intalnit in Joia Mare la sala Polivalenta Dunarea pe CSM 2007 Focsani, in cea de-a 30-a etapa a Ligii Nationale de baschet masculin. Formatia pregatita a incheiat en-fanfare, reusind trei victorii consecutive.La ultima aparitie in fata propriilor, trupa pregatita de Florin Nini ajutat de Catalin Stefanescu si Milos Pesic a avut o prestatie solida, a condus in permanenta pe tabela de marcaj si a obtinut a opta victorie sezonala. Rezultat final: ... citeste toata stirea