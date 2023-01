Baschetbalistii de la CSM Galati mai au trei finale pentru Top 10

CSM Galati a obtinut in weekend cea de-a opta victorie sezonala, 74-53 cu Laguna Bucuresti, si a urcat pe locul 3 in clasament. Pentru formatia galateana pregatita de Florin Nini urmeaza o saptamana incarcata, cu doua meciuri infernale: CSM CSU Oradea, miercuri, 18 ianuarie, de la ora 19.45, in deplasare, partida care va fi transmisa pe Digisport 2, si CSO Voluntari, pe 21 ianuarie,de la ora 18.30, in sala Polivalenta Dunarea din Galati."Un meci frumos. Un meci pe care ni l-am facut usor ... citeste toata stirea