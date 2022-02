Baschetbalistii de la CSM Galati parasesc cu fruntea sus Cupa

Sala Polivalenta din Craiova a gazduit marti semifinalele Cupei Romaniei la baschet masculina. Cea de-a doua semifinala a adus fata in fata formatiile SCMU Craiova si CSM Galati. Echipa galateana pregatita de antrenorul Florin Nini, prezenta in premiera pentru baschetul din orasul de la Dunare in Final Four, si-a vandut foarte scump pielea si a fost foarte aproape sa furnizeze inca o mare surpriza.Gazdele au inceput cu un ecart de 15-7, coach Florin Nini a cerut time-out, CSM Galati a preluat ... citeste toata stirea