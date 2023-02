Baschetbalistii de la CSM Galati sunt neinvinsi in grupa 11-18

Liga Nationala Mozzart Bet la baschet masculin a programat miercuri partidele celei de-a 20-a etape. CSM Galati a intalnit in deplasare pe CSM VSKC Miercurea Ciuc. Baschetbalistii galateni condusi de Florin Nini au trecut cu bine peste supararea creata de ratarea dramatica a calificarii in Top 10, si-au continuat seria evolutiilor ascedente, au condus pe tabela de marcaj in cea mai mare parte a timpului si au obtinut a opta victorie sezonala.Rezultat final: CSM VSKC M.Ciuc ... citeste toata stirea