Baschetbalistii lui Florin Nini au nasit a doua oara Steaua

CSM Galati a jucat luni seara la Bucuresti cu Steaua, intr-o partida ce a contat pentru cea de-a 18-a etapa a Ligii Nationale de Baschet Masculin. Cele doua echipe au mers cap la cap in primul sfert incheiat la egalitate. Echipa galateana pregatita de Florin Nini ajutat de Catalin Stefanescu si Milos Pesic a apasat pedala de acceleratie si a intrat la vestiare cu plus cinci pe tabela, scor: 44-39. Ferguson-Masters, Ciotlaus, Sturanovic &Co si-au continuat recitalul dupa pauza si au reusit sa se ... citeste toata stirea