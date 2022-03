Baschetbalistii Under 14 de la LPS Galati, foarte aproape de calificarea la turneul final

Campionatul National de Baschet Under 14 a programat weekendul trecut partidele celui de-al cincilea turneu. La Galati, in sala de sport de la Scoala Gimnaziala 3 Ion Luca Caragiale s-au disputat meciurile din grupa a VIII-a. LPS Galati, antrenor Andrei Maxim, a terminat pe locul 2 dupa ce a inregistrat rezultatele: 71-32 cu CSM Tg.Jiu, 40-73 cu CSS Targoviste si 46-28 cu Petras Piatra Neamt."Reusim doua victorii din 3 meciuri dupa un turneu in care nu am fost in cea mai buna forma, ... citeste toata stirea