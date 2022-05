Baschetbalistii Under 14 de la LPS Galati s-au intors cu trei victorii de la turneul final

La Tg. Mures s-a desfasurat in weekend turneul final B al Campionatului National de baschet Under 14 masculin. LPS Galati, antrenor Andrei Maxim, a inregistrat rezultatele: 61-33 cu ACS Baller Bucuresti, 76-72 dupa prelungiri cu ACS Shooting Stars Buftea, 73-49 cu Champions Bucuresti Craiova, 49-82 cu Gladius Lucky Dragons Tg.Mures si 48-80 cu CSS Tg. Jiu."Am incheiat sezonul campionatului national U14 masculin cu participare la turneul final 2, unde am reusit sa bifam 3 victorii din 5 meciuri ... citeste toata stirea