Branistea a promovat en-fanfare in Liga a 3-a

Fara indoiala fotbalul galatean traverseaza o perioada buna. Dupa cinci ani de seceta, SC Otelul a promovat in Liga a 2-a. In weekend a venit randul campioanei judetene, Unirea Branistea, sa performeze. Stadionul Otelul a imbracat haine de sarbatoare la mansa retur a barajului de promovare in esalonul trei dintre Unirea Branistea si Victoria Traian. Dupa infrangerea surprinzatoare, scor 1-2, din urma cu o saptamana din tur, echipa condusa de team managerul Vali Vranceanu si antrenorii Ionut ... citeste toata stirea