Bucurestiul devine in acest weekend Capitala Dansului European

In premiera pentru Romania, Palatul Parlamentului devine gazda Campionatului European de Adulti Standard si a Cupei Europene de Adulti Latino, sambata, 28 mai 2022, anunta, prin intermediul unui comunicat de presa, Federatia Romana de Dans Sportiv.Campionatul European de Adulti Standard si Cupa Europeana de Adulti Latino aduc la Bucuresti, in 28 mai, cei mai buni sportivi din peste 34 de natiuni europene in premiera pentru Romania. Evenimentul va avea loc in Sala Unirii a Palatului ... citeste toata stirea