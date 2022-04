Campioana CSM Arcada si-a respectat blazonul la Craiova

Un nou episod al duelului dintre SCMU Craiova si CSM Arcada Galati, de data aceasta in prima etapa din returul play-off-ului 1-4 din Divizia A1 la volei masculin. A fost din nou un nou meci thriller in sala Polivalenta din Craiova care a avut acelasi deznodamant ca in sezonul regulat. Oltenii, care lupta pentru medaliile de argint sau bronz, au condus cu 1-0 si 2-1 la seturi, dar campionii lui Sergiu Stancu si-au respectat blazonul, au revenit si au obtinut o victorie de doua puncte dupa 19-17 ... citeste toata stirea