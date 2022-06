Campionul Marian Bala a inchis meciul cu Finlanda si Romania a promovat in Golden League

La Budapesta a avut loc in weekend Final Four-ul European Silver League la volei masculin. Sambata au fost programate semifinalele. In deschidere, Finlanda a invins cu 3-1 Macedonia de Nord, echipa la care a evoluat o veche cunostinta a galatenilor, Filip Despotovski. Partida vedeta a adus fata in fata formatiile Ungariei si Romaniei. Tricolorii lui Sergiu Stancu, ajutat de staff-ul de la campioana Romaniei: Razvan Tanasescu, Eugen Pascale, Filip Markovic, Carlo Sati au rezistat presiunii puse ... citeste toata stirea