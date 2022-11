Cinci medalii pentru "muschetarii" galateni de la Siderurgistul si CSU

La Campionatul National de badminton Juniori 1 (Under 19) si J4 (Under 11), desfasurat la Bucuresti in perioada 11-13 noiembrie 2022, au participat si sportivii galateni de la Siderurgistul (U11) si CSU (U19). Cei 4 "muschetari" galateni s-au intors cu 5 medalii. Sebastian Panaite a dominat categoria Under 11 si a cucerit medalia de aur atat la simplu baieti cat si la dublu baieti - alaturi de Calin Manea (Armada Sud Bucuresti). La dublu fete Under 11, Sasha Bordeianu - Sonya Stancu au pierdut ... citeste toata stirea