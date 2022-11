Cinci medalii pentru sahistii de la ACS Smart si CSM Galati la Nationalele de la Covasna

Municipiul Covasna a gazduit saptamana trecuta Campionatele Nationale de sah Elisabeta Polihroniade pentru echipe mixte de juniori Under 8, Under 10, Under 12 si Under 14. Galatiul a fost reprezentat de: Genius, ACS Smart si CSM Galati. Delegatia galateana a respectat traditia si s-a intors acasa cu medalii. ACS Smart, antrenori Lucian Gilea si Flavius Mihailiuc, a participat cu patru echipe: Under 8 - Teodorov Viktorov, Razvan Rosu, David Matoian, Madalina Zaharia, locul 4; Under 10 - Patrick ... citeste toata stirea