Competitie organizata ireprosabil la Sendreni! Galateanca Iris Flor, campioana nationala. Campioana europeana Daria Irina Gherasim a cucerit doua medalii de bronz

FR Badminton cu sprijinul cluburilor galatene Siderurgistul si Agero si al Primariei Sendreni a organizat in perioada 27-30 octombrie 2022 la Sendreni (unde exista o sala functionala) si nu la Galati (unde sala Siderurgustul este blocata de luni de zile cu paturi ce au iz de mucegai!) trei competitii nationale importante.Prima data au intrat in concurs echipele Under 17 la Campionatul National Echipe. Sportivii de la Siderurgistul Galati (Matei Slavu, Andrei Zubcu - imprumutat de la ... citeste toata stirea