Copii galateni de la Meikyo, Kodo si CSM au urcat pe podium la Nationale

In perioada 7-9 octombrie s-a desfasurat la Dobroesti in Bucuresti, Campionatul National de Karate Fudokan pentru copii. C. S. Meikyo Galati a participat la aceasta competitie cu 9 sportivi, la categoriile de varsta copii 2 si copii 1, obtinand 11 medalii: 3 de aur, 5 de argint si 3 de bronz, dupa cum urmeaza: la categoria Copii 2, Andone David, locul 2 Kata individual; la categoria Copii 1: Buruiana George - locul 1 Enbu masculin, locul 2 kata individual masculin, locul 3 Kata echipe masculin; ... citeste toata stirea