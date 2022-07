Cristian Stefu, presedinte United: "Champions League vine la Galati, e un super-eveniment pentru intreaga zona"

Un eveniment sportiv "first class" va fi gazduit in aceasta toamna in orasul de la Dunare. Campioana Romaniei, United Galati, va face parte in premiera din Ruta A alaturi de nume grele din futsalul european: Barcelona si Palma Futsal, ambele din Spania sau Benfica Lisabona si Sporting CP din Portugalia. Sala Polivalenta Dunarea va gazdui in perioada 25-30 octombrie partidele unei grupe din Main-Round, formata din patru echipe. Printre posibilii adversari pe care tigrii lui Florin Ignat ar putea ... citeste toata stirea