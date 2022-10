CSM Arcada a castigat in minim de seturi in fieful lui Hebar Pazardzhik si a devenit favorita la calificarea in turul 3 din CEV Champions League

Campioana Romaniei din ultimele patru sezoane, CSM Arcada Galati nu a acuzat socul pierderii Supercupei Romaniei. Din contra, formatia galateana, pregatita de Sergiu Stancu ajutat de Razvan Tanasescu, s-a mobilizat exemplar miercuri seara in partida cu Hebar Pazardzhik din turul 2 al CEV Champions League. Mansa tur a fost programata in sala Polivalenta Vassil Levski in fata a circa 1.500 de spectatori. Echipa galateana a intrat insa foarte motivata pe teren si a castigat primul set in care a ... citeste toata stirea