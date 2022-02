CSM Arcada a obtinut trei puncte in derbiul cu oltenii, CSU Hygienium s-a impus in minim de seturi in Capitala

Derbiul celei de-a 19-a etape din Divizia A1 la volei masculin s-a disputat sambata la pranz in sala Polivalenta Dunarea intre CSM Arcada Galati, locul 1 si SCMU Craiova, locul 3. Campioana Romaniei din ultimele trei sezoane a pornit lansat si si-a adjudecat usor primele doua seturi. Bala, Sobirov, Raic &Co si-au continuat marsul si in setul trei cand au condus aproape in permanenta: 4-1, 6-3, 12-9, 15-12, 18-13, 20-15, 22-16, 23-19, 24-22, 25-24, au irosit patru mingi de 3-0, craiovenii au ... citeste toata stirea