CSM Arcada a pierdut la limita la Belchatow

Campioana Romaniei a reusit inca un rezultat bun. CSM Arcada a jucat marti seara in sala Energia cu PGE Skra Belchatow, ocupanta locului 3 in Polonia, tara campioanei mondiale, in mansa tur din sferturile de finala ale CEV Cup.Polonezii au inceput foarte bine si au condus cu 2-0 la seturi. Antrenorul Sergiu Stancu si-a reorganizat din mers planul si a mutat inspirat cu tanarul Rata in locul capitanului Raic, echipa galateana a renascut, si-a aratat coltii, a revenit si a egalat situatia pe ... citeste toata stirea