CSM Arcada a pierdut primul meci din campionat la Galati dupa un an de zile

Cea de-a 7-a etapa a Diviziei A1 la volei masculin a programat sambata la sala Polivalenta Dunarea duelul dintre CSM Arcada Galati si Steaua Bucuresti, echipele care reprezinta Romania in optimile CEV Cup respectiv Challenge Cup. Echipa galateana pregatita de Sergiu Stancu a acuzat se pare oboseala acumulta in ultima perioada, cu meciuri din trei in trei zile si l-a pierdut in primul set pe Malescha, cu o hemoragie puternica dupa ce a primit o minge in fata si a prins o zi slaba. Stelistii, ... citeste toata stirea